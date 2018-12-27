أصيب موظف في إحدى الإدارات الصحية بمستشفى في مكة المكرمة في ساقه، بسبب إغلاق البوابة الإلكترونية الذكية لمبنى الشؤون الصحية عليها أمس (الأربعاء).وأوضح المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي، أن البوابة الإلكترونية الذكية أغلقت على ساق الموظف فيصل محمد القوبع أثناء مراجعته لمبنى الشؤون الصحية بمكة المكرمة بعد أن زلت قدمه عند بوابة الدخول وسقط على الأرض؛ ما أدى إلى إغلاق البوابة الإلكترونية على ساقه اليسرى، وتم التعامل مع الحادثة مباشرة من قبل فريق الأمن والسلامة بالمبنى وفتح البوابة ونقل الزميل بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، والكشف عليه وتأكد من عدم إصابته بكسور، وتعرضه لإصابة طفيفة في الساق ومنح الرعاية الطبية اللازمة.وأضاف، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير تابع حالة المصاب واطمأن على صحته وتأكد مع فريق الأمن والسلامة بالمبنى من عدم وجود أي خلل فني في البوابات الذكية لمبنى الشؤون الصحية حفاظاً على سلامة الموظفين والموظفات والمراجعين، وأن الحادثة كانت قضاء وقدرا نتيجة سقوط الموظف».من جانبه، أكد الموظف فيصل القوبع أن ساقه سليمة ولم تتعرض للكسر، وأنه تلقى العلاج اللازم بالمستشفى، مطمئناً الجميع على أنه بخير وصحة جيدة، وأنه غادر المستشفى بعد ساعات من تلقي العلاج.