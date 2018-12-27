أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، أن خدمة «التزام» التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية، عبر الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) التي تهدف إلى تحقيق الربط الإلكتروني بينها وبين قواعد البيانات المركزية للجهات الحكومية، لتبادل بيانات الموارد البشرية وتصحيحها؛ تسهم بشكل كبير في تحسين وتسريع إجراءات العمل، ومنها تسريع إجراءات نهاية الخدمة، سواء بالتقاعد، أو الاستقالة، لتصبح خلال يوم واحد، بعد أن كانت تستغرق من 3 إلى 4 أشهر، قبل إطلاق خدمة «التزام».وقال باخشوين في مداخلة هاتفية تلفزيونية، إن من أهم أعمال واختصاصات وزارة الخدمة المدنية، حفظ وصيانة بيانات الموظفين والوظائف على مستوى القطاع العام المدني، وتوفيرها بشكل صحيح لصانع القرار.