ألقت الجهات الأمنية في منطقة تبوك، القبض على أحد الأشخاص، احتال على مواطنين بمساعدة ابنته، ببيعهم أراضي ووعدهم بأرباح لم تصرف لهم، ولم يتم إفراغ الأراضي لهم.وحسب المتحدث باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني، فإن الشخص الذي ذكر في مقاطع فيديو متداولة، تمت متابعته من قبل الإمارة، ووزارة الداخلية، والجهات الأمنية المختصة، وأحيلت الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المذكور لشرطة المنطقة، وتم إحضاره، وسماع أقواله، وأحيل للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات في القضية، وفق الأنظمة والتعليمات، ولا تزال القضية تحت الإجراء لدى النيابة، مبينا أن من لديه شكوى في هذا الخصوص بإمكانه التقدم مباشرة للنيابة، لضمها لما لديهم.