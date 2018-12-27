.. وتخريج أول دفعة لطلاب «الدبلوم العالي» في التربية

أعلنت جامعة الطائف، أمس (الأربعاء)، تخريج أول دفعة من الطلاب الملتحقين بالدبلوم العالي في التربية، وبات بإمكانهم الحصول على صورة مصدقة من موقع الجامعة.



جاء إعلان الجامعة لتخريج الدفعة بعد صدور موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على توصية مجلس جامعة الطائف بتحويل مسمى درجة الدبلوم العام في التربية إلى درجة الدبلوم العالي في التربية.



وهنأ مدير الجامعة الطلاب الخريجين بمناسبة تخرجهم، وكذلك بمناسبة تحويل مسمى شهاداتهم إلى الدبلوم العالي في التربية كأول دفعة يحصل خريجوها على هذا الدبلوم، فيما أوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن الجامعة نفذت مشروع التحول البرامجي لجميع برامجها، ومنها برنامج الدبلوم العام في التربية، حيث تم تعديل البرنامج ليركز على المهارات الأساسية التي يحتاجها المعلم، وزيادة مدة دراسته إلى 3 فصول دراسية.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، فتح باب الترشيح للتشكيلات المدرسية لعام 1440/1441هـ، بناءً على الاحتياج وفقا للتشكيلات المدرسية في المدارس من «قائدي وقائدات، ووكلاء ووكيلات المدارس ورياض الأطفال بنات، ومرشدين ومرشدات، وأمناء وأمينات مصادر التعلم، ورواد ورائدات النشاط، ومعلمي موهوبين، ومعلمات موهوبات».واشترطت إدارة التعليم بالطائف على المرشحين والمرشحات اجتياز الاختبارات المهنية والتربوية للترشح والمفاضلة على التشكيلات الإشرافية والمدرسية، كما اشترطت أداء اختبار قياس شرطا للترشح للعمل في القيادة المدرسية والإرشاد الطلابي والموهوبين والموهوبات، وإلغاء شرط تقدير المؤهل والإعداد التربوي.