يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الخميس)، الحديقة الثقافية في دورتها الثانية وذلك بساحة النورس التي تعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية الجديدة في مساحة تبلغ نحو 42,000 م٢. وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه أمير منطقة مكة المكرمة، مع مواصلة شعار الدورة الأولى «كيف نكون قدوة؟» واستحداث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة.وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية بأمانة محافظة جدة محمد اليامي بأن الحديقة الثقافية تعد إحدى مبادرات الأمانة في ملتقى مكة الثقافي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة التعليم، وزارة الصحة، جامعة الملك عبدالعزيز، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وزارة الحج، الهيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ميناء جدة الإسلامي، وزارة الإعلام، جمعية الثقافة والفنون، الجوازات، جامعة جدة، الشرطة، المرور، حرس الحدود، الدفاع المدني، والهلال الأحمر.مضيفا بأن فعاليات الحديقة الثقافية تستمر لمدة 10 أيام خلال إجازة منتصف العام، وتقدم لسكان وزوار جدة أكثر من ٤٠ فعالية ثقافية منوعة، تهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.وكان مستشار الأمير خالد الفيصل تسلّم تقرير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة عن الحالة المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء استقباله، بمقر الإمارة في جدة، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي، الذي قدّم له نبذة عن التقرير الذي تطرق إلى مجمل الحالات المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة كافة خلال الشهرين الماضيين، وكذلك العمليات الميدانية المُنفذة للتعامل مع حالات الإنقاذ وما جرى رصده ميدانيا والتوصيات المقترحة حيال ذلك.كما استقبل الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة، مدير مرور جدة سابقا العميد سليمان الزكري، الذي صدر قرار تعيينه أخيرا مديرا لمرور الرياض.وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره للعميد الزكري على جهوده التي بذلها خلال إدارته لمرور جدة، متمنيا له التوفيق في موقعه الجديد.من جانبه، أعرب العميد سليمان الزكري عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه وتوجيهاته إبّان إدارته لمرور محافظة جدة.