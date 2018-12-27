يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يوم غد الحديقة الثقافية في دورتها الثانية ، وذلك بساحة النورس التي تعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية الجديدة بمساحة تبلغ مساحتها نحو 42,000 م2.ويأتي ذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مع مواصلة شعار الدورة الأولى "كيف نكون قدوة" واستحداث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة.وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية بأمانة محافظة جدة محمد اليامي أن الحديقة الثقافية تعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي أمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم, ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة، والشرطة، والمرور، وحرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.وأضاف أن الحديقة الثقافية ستستمر لمدة 10 أيام خلال إجازة منتصف العام، وتقدم لسكان وزوار جدة أكثر من 40 فعالية ثقافية منوعة، وتهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.