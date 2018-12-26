زار نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، بيت الجوف المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، حيث كان في استقباله رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف بن راشد الخالدي، واطلع على ما يحتويه بيت الجوف من صور ومعروضات تبرز تاريخ وتراث وحضارة منطقة الجوف.كما أطلع الخالدي، العبدالكريم عن الأجنحة الحكومية المشاركة والحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة، متحدثاً عن الدعم اللامحدود الذي يلقاه وفد إمارة الجوف من قِبل أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اللذان يتابعان بشكل يومي ما يقدمه بيت الجوف لزوار الجنادرية.وأضاف الخالدي، أن بيت الجوف وكعادته يستقبل زواره يومياً بالقهوة وحلوة الجوف والشاي في بيت الشعر الذي يُعد مقر لضيافة الزوار.وفي نهاية الزيارة، أشاد العبدالكريم بما يقدمه بيت منطقة الجوف من فعاليات يُفتخر بها، وقدم شكره وامتنانه لما وجده من حسن استقبال وكرم الضيافة.