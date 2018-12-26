أكد مشرف النشاط الكشفي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله نيازي، أنه تم اختيار أكثر من 90 كشافاً وجوالا من مختلف وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية على مستوى المملكة، للعمل الكشفي في مهرجان الجنادرية 33، مشيراً إلى تنوع الخدمات الجليلة التي تقدمها فرق الجوالة والكشافة في خدمة زوار المهرجان، وإرشادهم على الأجنحة المشاركة وتقديم المساعدات الإنسانية لكبار السن.وأضاف نيازي أن فرق العمل تعمل على مدار اليوم وفق آلية تنظيمية تتيح لهم استقبال الضيوف واستطلاع آراء زوار الجناح، وتنظيم مسرح الطفل الخارجي والتعداد اليومي للزائرين، بالإضافة إلى مساندة أركان الأجنحة المهنية والتقنية، وتوزيع الدعوات للجمهور لزيارة الجناح، وتنظيم عملية دخول الدورات التدريبية، وأكاديمية الطفل ومساندة جميع اللجان العاملة بالجناح.ونوه نيازي بما تقدمه فرق الكشافة من أعمال تطوعية متعددة طيلة أيام المهرجان، كالتعاون مع الجهات الأخرى الحكومية، مثمناً دعم محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، على اهتمامهما بجوانب النشاط الكشفي، والعمل على دعم حضورهم على كافة الأصعدة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تواجدهم المستمر في خدمة ضيوف الرحمن على مدار العام.