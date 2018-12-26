أقرت الحكومة الروسية اليوم (الأربعاء) مشروع قانون يتيح للبلاد إنتاج محاصيل من المواد المخدرة التي تستخدم في أغراض طبية قائلة إن ذلك سيخفض اعتمادها على دول أجنبية فرضت عقوبات عليها.وسيسمح مشروع القانون، الذي ما زال ينتظر موافقة البرلمان وتصديق الرئيس فلاديمير بوتين عليه، لمصنعين ينتجان بالفعل أدوية تعتمد على الأفيون بزراعة مثل هذه المحاصيل.وقالت فيرونيكا سكفورتسوفا وزيرة الصحة إن أغلب المواد التي تستخدمها روسيا في الأدوية المسكنة المصنعة محليا تأتي من دول فرضت عقوبات على موسكو.وقالت الوزيرة للصحفيين «حتى لا نترك شعبنا بدون مسكنات للألم يتعين علينا الاعتماد على الذات... يتعين علينا إنتاج الدائرة الكاملة للدواء- من المادة إلى الشكل الدوائي».