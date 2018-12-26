أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، الهجوم الإرهابي الذي قام به انتحاريان يوم أمس على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس العاصمة، وأسفر عن إصابة عددٍ من الأشخاص.وقال مدير عام المنظمة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري في بيان اليوم (الأربعاء): «إن هذا العمل الإرهابي الشنيع لا يقوم به إلا مجرمون فقدوا الوازع الديني والانتماء الوطني، وهو فساد في الأرض يجرّمه الإسلام ويمقته».وأكد التويجري تضامن المنظمة مع الحكومة الليبية والشعب الليبي في مواجهة الإرهاب ومن يدعمه.