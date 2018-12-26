قدم وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل على رعايته وافتتاحه لمعرض جدة الدولي للكتاب كما شكر رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد على جهوده المتواصله ومتابعته المستمرة للمعرض .ووعد العواد أن يكون معرض الكتاب الرابع هذا العام أفضل من العام السابق، معتبرًا ما يحتويه من دور للنشر وعناوين تجاوزت المئة والثمانين ألف عنوان مؤشرًا على الإقبال الكبير.وأضاف: يُعد معرض جدة الدولي للكتاب من أهم وأفضل الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وذلك بما فيه من تنوع ثقافي وتعليمي ومعرفي، مشددًا على أنه متنوع بكل ما تعنيه الكلمة.