أعلنت وزارة الصحة البدء في نشر أحكام المخالفات بعد اكتسابها الصفة القطعية وذلك للمخالفات المثبتة من تاريخ 1 يناير 2019م على المؤسسات المخالفة للأنظمة، حيث نصت المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمادة 37 من نظام المنشآت الصيدلانية على نشر هذه الأحكام بصحف محلية على نفقة المخالف، ويتضمن نشر الأحكام «اسم المنشاة، رقم الحكم، العقوبة الصادرة».



واستحدثت وزارة الصحة في عام 2017 م وكالة مساعدة هدفها تعزيز سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات المرافق الصحية الخاصة ومنذ تأسسيها، وعملت الوكالة على إعادة هيكلة الإجراءات وتوحيدها في مختلف مناطق المملكة وإنشاء برامج تساعد على تعزيز الالتزام في القطاع الصحي، مثل برنامج التقييم الذاتي الذي أطلق منتصف العام الحالي والذي يعطي القطاع الصحي الفرصة لمعرفة نقاط الضعف وتصحيحها لتعزيز الرقابة الذاتية لهذه المنشآت، وذلك قبل زيارة مراقبي الوزارة. كما أنها تقوم بتفعيل بنود الأنظمة الأخرى ومنها نشر الأحكام.



كما تتولى الوكالة متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي، وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.



يُذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة و محافظاتها و تحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.