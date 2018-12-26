أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فتح باب الترشيح للتشكيلات المدرسية لعام1440 / 1441هـ، بناءً على الاحتياج وفقًا للتشكيلات المدرسية في المدارس من «قائدي وقائدات, ووكلاء ووكيلات المدارس ورياض الأطفال»بنات", ومرشدين ومرشدات, وأمناء وأمينات مصادر التعلم, ورواد ورائدات النشاط, ومعلمي موهوبين و معلمات موهوبات.واشترطت إدارة التعليم بالطائف على المرشحين والمرشحات اجتياز الاختبارات المهنية والتربوية للترشح والمفاضلة على التشكيلات الإشرافية والمدرسية، كما اشترطت أداء اختبار قياس شرطًا للترشح للعمل في القيادة المدرسية والإرشاد الطلابي والموهوبين والموهوبات, وإلغاء شرط تقدير المؤهل والإعداد التربوي.ودعت إدارة تعليم الطائف الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم ضوابط تكليف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية العامة والخاصة المضمنة بآلية ترشيح التشكيلات المدرسية للعام الدراسي1440 / 1441هـ التقدم على الترشح في أحد مجالات العمل في المدرسة «بنين و بنات».