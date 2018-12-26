كشف موقع مجلة «نيوزويك» الأمريكية أن الغارة الإسرائيلية على دمشق ليل (الثلاثاء) استهدفت وفداً رفيع المستوى ضم مسؤولين في مليشيا «حزب الله» اللبناني، كانوا على متن طائرة تستعد للتوجه إلى طهران.ونقل الموقع عن مصدر في وزارة الدفاع «البنتاغون» قوله: إن الغارة نفذت بعد دقائق من صعود مسؤولين من الحزب الإرهابي إلى طائرة إيرانية في دمشق، كانت في طريقها إلى إيران، وأنهم أصيبوا في «عملية الاغتيال» التي استهدفتهم.وأضاف أن الغارة الإسرائيلية استهدفت ذخائر إيرانية إستراتيجية في المنطقة، بحسب المصدر، بما فيها مكونات «GPS» متقدمة للأسلحة تعود لعام 2017، وهي الأحدث التي يملكها الجيش الإيراني وميليشيات حزب الله.