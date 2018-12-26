كرَّم مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، في مكتبه اليوم (الأربعاء)، المتميزين من إدارة الشؤون القانونية بمنطقة الجوف وهم، النقيب مسلم بن صالح البلوي، والعريف محمد بن نايف المظهور، والجندي أول صلحان بن ثامر، الرشيدي، والجندي أول عبدالله بن قرين الرويلي.وعبَّر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة المنطقة، لاستقباله لهم وتكريمهم، معتبرين ذلك حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.حضر التكريم مدير إدارة الشؤون القانونية العقيد جمال بن سلامة الوقيد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم يزيد بن سعود النومس.