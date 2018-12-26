أصدرت إمارة منطقة تبوك بيانا أوضحت فيه ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية من قيام أحد الأشخاص وابنته بالاحتيال على بعض المواطنين وذلك ببيعهم أراضي ووعدهم بأرباح لم تصرف لهم ولم يتم إفراغ الأراضي لهم.وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني أن موضع المذكور متابع من قبل إمارة المنطقة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وتمت إحالة الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المذكور لشرطة المنطقة، حيث تم إحضاره وسماع أقواله وتمت إحالته للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات في القضية وفق الأنظمة والتعليمات.