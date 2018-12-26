أقامت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الملتقي الأول للثقافات بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت.وحرصت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين على مشاركة أبنائها الطلبة السعوديين الدارسين في الكلية افتتاح الجناح السعودي المُشارك الذي تميز بالتراث الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية.من جانبه، رئيس جامعة القاهرة بجناح المملكة الذي استطاع أن يُقدِّم صورة مشرفة عن التراث السعودي الأصيل، من خلال ارتداء الطلبة الزي الرسمي وتقديم القهوة العربية والتمر، مشيراً إلى أن هذا اليوم هو يوم التعارف والتعايش بين الشعوب والحضارات، وكل دولة يمثلها طلابها الدارسين ويقدمون تراثها وأهم ما يميزها من عادات وتقاليد وثقافات.وأكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، حرص وزارة التعليم ممثلة في الملحقية الثقافية على التميز في المشاركات المختلفة، بما يعكس خصائص الهوية الثقافية لأبناء المملكة، ويُقدِّم صورة طبيعية ونمطية الحياة في السعودية.وقام رئيس جامعة القاهرة بتكريم الدكتور خالد النامي، وأثنى على الجهود المبذولة وما تقوم به الملحقية الثقافية ودعمها لجميع الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجامعة.