أعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي توجهها إلى محافظة العلا، وذلك للمشاركة ضمن الحفلات الفنية المصاحبة للفعاليات المقامة في «شتاء طنطورة» في المحافظة.وبتغريدة موجزة، كتبت ماجدة الرومي عبر حسابها في «تويتر»: «إلى العلا - المملكة العربية السعودية» مرفقة التغريدة بهاشتاق «شتاء طنطورة»، مضمنة إياها صورة لها.يذكر أن الحفلات الفنية ستقام في نهاية كل أسبوع على مسرح «مرايا»، ومن المقرر أن يشارك فيها ماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت وعازف البيانو الصيني لانج لانج، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والموسيقار العالمي ياني.