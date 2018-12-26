التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم (الأربعاء)، السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.وجرى خلال اللقاء، مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لمواقف الصين الداعمة لأمن اليمن واستقراره ودعم الشرعية وجهود إحلال السلام في اليمن.وأطلع نائب الرئيس اليمني، السفير الصيني على المستجدات الميدانية والسياسية وسير تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على الرغم من الخروقات المستمرة للانقلابيين الحوثيين، مجدداً التأكيد على حرص الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث.من جانبه، جدد السفير الصيني دعم بلاده للشرعية ولأمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، منوهاً إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالسلام والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.