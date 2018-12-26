دشن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض، اليوم (الأربعاء)، ومعه قائد قوات التحالف العربي المشترك العميد علي الشهري، الدفعة الثانية من عربات خفر السواحل وحرس الحدود، ومشروع خزانات المياه للمتضررين من إعصار لبان.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أشاد الوكيل بن عويض بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للمحافظة في المجال الأمني والتنموي والخدمي، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيساهم في تفعيل دور المؤسسات الأمنية في المحافظة.من جانبه، أوضح قائد قوات التحالف العربي أن هذه الدفعة من العربات تأتي استكمالاً للمشاريع التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تعزيز جوانب الأمن والتنمية، مشيراً إلى أن الدفعتين الثالثة والرابعة من العربات ستصل إلى المحافظة خلال الأيام القادمة لدعم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتنمية المحافظة.