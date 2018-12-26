حصد الطلبة السعوديون 39 ميدالية (ذهبيتان، و14 فضية، و23 برونزية) و11 شهادة تقدير، ضمن مشاركتهم في 11 أوليمبياداً علمياً في عدد من دول العالم خلال عام 2018.ولعبت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) دوراً كبيراً في تهيئة هؤلاء الطلبة (بنات وبنين) للمشاركة في هذه المسابقات العلمية العالمية.وأوضحت «كاوست» أنها دعمت تدريب طلاب الفريق السعودي للتهيئة للمشاركة في المسابقات العالمية منذ عام 2013، أي منذ 5 سنوات وهي تضطلع بدورها في استضافة الطلاب والمدربين ما لا يقل عن 100 يوم سنوياً تشمل السكن والنقل والإعاشة، حيث وصل عدد الطلاب والمدربين إلى نحو 200 (165 طالبا وطالبة، و35 مدربا ومدربة). وتعمل «كاوست» على تطوير طلاب المملكة بأخذ دورات لغوية وعلمية ومهارية داخل الجامعة.وشملت أبرز المنافسات أوليمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات، من 9 إلى 15 أبريل، الذي عُقد في مدينة فلورنس الإيطالية في الفترة من 9 إلى 15 أبريل 2018. وتنافس نحو 195 طالبة من 52 دولة في هذه المسابقة، واحتل الفريق السعودي المركز 22 من بين 52 دولة في نهاية المسابقة.كما حصل طالبان سعوديان على ميداليتين (فضية، وبرونزية) في أوليمبياد مندليف الدولي للكيمياء الثاني والخمسين الذي عقد أخيرا في العاصمة مينسك في بيلاروس (روسيا البيضاء) في الفترة من 23 إلى 28 أبريل 2018.وشارك الفريق السعودي في أوليمبياد البلقان الثاني والعشرين للناشئين، وهو مسابقة سنوية للطلبة الناشئين (تحت سن 15.5 سنة)، تمت استضافتها في جزيرة رودس باليونان في الفترة من 19 إلى 25 يونيو.