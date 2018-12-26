زار أعضاء النيابة العامة بالرياض عبدالله سالم، ومحمد الزهراني، وتركي الهديب بيت الجوف المشارك في «الجنادرية 33»، حيث كان في استقبالهم رئيس الوفد الدكتور نواف الخالدي الذي رحب فيهم.وقدَّم الخالدي شرحاً موجزاً عن بيت الجوف ومشاركته هذا العام في مقره الجديد، ثم اصطحبهم في جولة على البيت الجوفي، شملت أجنحة الإدارات المشاركة، وبيت الشعر الجوفي، كما شاهدوا مشاركات الحرفيين، وعروض الفنون الشعبية.وفي نهاية الزيارة، عبَّروا عن سعادتهم بما شاهدوه في البيت الجوفي، مشيدين بالجهود المبذولة والأعمال المقدمة.