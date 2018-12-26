اختتم الفريق الأول بنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة ضيفه القادسية غداً (الخميس)، في إطار الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يسعى من خلالها الفريق السماوي لتحقيق النقاط الثلاث والعودة للانتصارات، خاصة وأن المواجهة على أرضه ووسط جماهيره.وكان الفريق قد أجرى تدريبه الأخير مساء اليوم (الأربعاء) على ملعبه، واشتمل التدريب على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، واختُتم بمناورة على منتصف الملعب، طبق من خلالها الكابتن يوسف الغدير الطريقة التي سينتهجها في مواجهة الغد‬.