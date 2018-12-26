أوضح مدير عام الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض، أن الدفاع المدني أكمل استعداداته بالإشراف على مواقع الفعاليات وتحديد نقاط الفرق الإطفائية وتجهيزها قبل إنطلاق رالي حائل نيسان الدولي 2019 في نسخته الرابعة عشر، والإشراف على اعتبارات السلامة لكل المواقع.وأشار العضاض إلى أن إدارة الدفاع المدني أكملت استعداداتها في دعم مراحل الرالي بالفرق الإطفائية والتدخل السريع، ومتابعة مواقع الفعاليات المصاحبة بفرق الإشراف الوقائي، والتي ساهمت في نجاح دوراته السابقة، لافتاً إلى أن هذه النجاحات تُحمل إدارة الدفاع المدني مسؤولية أكبر للمحافظة على ماتحقق من منجزات.وشدد على أهمية التعاون واتباع إرشادات السلامة للمنظمين والرعاة مع فرق التفتيش، لتحقيق أعلى معايير الوقاية والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.وأوضح أن رالي حائل تتوالى نجاحاته بفضل الله ثم متابعة واهتمام الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد، ومساعد هيئة تطوير منطقة حائل الأمير عبدالله بن خالد، وجهود المنظمين في إنجاح منافسات التحدي لأحد أقوى الرياضات الصحراوية.