ارتفع الدولار مقابل اليورو اليوم (الأربعاء) مع صعود الأسهم الأمريكية من أدنى مستوى في 20 شهرا، على الرغم من الضبابية التي تكتنف إغلاق الحكومة الأمريكية والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.وفتحت بورصة وول ستريت مرتفعة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو.وزاد مؤشر الدولار 0.20% إلى 96.747 مقابل سلة تضم ست عملات كبرى. وهذا المستوى دون الأعلى في عام ونصف العام الذي بلغ 97.711 في 14 ديسمبر.