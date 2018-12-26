أبدى مدراء العلاقات العامة والإعلام بإمارات المناطق إعجابهم بما شاهدوه من تنوع في مقر منطقة الجوف المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، وذلك خلال زيارتهم أمس (الثلاثاء).وقدَّم رئيس وفد إمارة الجوف الدكتور نواف الخالدي شرحاً للزوار عن مقر بيت الجوف وما يتضمنه من أجنحة وأركان تقام فيها الفعاليات اليومية، كما أطلع الضيوف على ما يحتويه البيت الجوفي من مجسمات تعكس التاريخي الحقيقي للمنطقة، بالإضافة إلى ما يحتويه من صور للأماكن التراثية في المنطقة.وتجول الضيوف يرافقهم مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الجوف عبدالمحسن الجريد على مشاركات الحرفيين وعروض الفنون الشعبية.وأعرب الضيوف في نهاية الزيارة عن سعادتهم بما بماشاهدوه في مقر منطقة الجوف، مشيدين بما يحتويه من أجنحة تراثية، مقدمين شكرهم لرئيس الوفد والأعضاء ولكافة الأجنحة على حسن الضيافة والعرض والاستقبال.