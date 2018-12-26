أكمل ميلان أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دون هز الشباك لأول مرة منذ 1984 بعد تعادله سلبيا مع فروزينوني المتعثر اليوم (الأربعاء).وستزيد هذه النتيجة إضافة إلى أداء متواضع آخر أمام فريق يملك أسوأ خط دفاع في الدوري الايطالي المزيد من الضغوط على جينارو جاتوسو مدرب ميلانو.وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن جاتوسو ربما يخسر منصبه خلال العطلة الشتوية إذا لم يتحسن فريقه.وسدد صمويل كاستييخو لاعب ميلانو في القائم بينما تم إلغاء هدف لفروزينوني قبل الاستراحة بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد. ودخل مرمى فروزينوني 36 هدفا في 18 مباراة.وسدد جونزالو هيجوين كرة فوق العارضة من 12 مترا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل مباراته التاسعة دون هز الشباك.وأنقذ جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو مرماه من هدف محقق.واستمر ميلانو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.