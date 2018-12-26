تعرض موظف بإحدى الإدارات الصحية بمستشفيات مكة المكرمة لإصابة طفيفة، بسبب إغلاق البوابة الإلكترونية الذكية لمبنى الشؤون الصحية على ساقه أثناء تواجده في المقر صباح اليوم (الأربعاء).وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن البوابة الإلكترونية الذكية أغلقت صباح اليوم على ساق الموظف فيصل محمد القوبع أثناء مراجعته لمبنى الشؤون الصحية بمكة المكرمة، بعد أن زالت قدمه عند بوابة الدخول وسقط على الأرض؛ مما أدى إلى إغلاق البوابة الإلكترونية على ساقة الأيسر.وأكد أنه جرى التعامل مع الحادث مباشرة من قِبل فريق الأمن والسلامة بالمبنى، وتم فتح البوابة عن ساق الزميل ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، حيث تم الكشف عليه وتأكد من عدم إصابته بكسور، وتعرضه لإصابة طفيفة في الساق الأيسر، وعليه، فقد تم منحه الرعاية الطبية اللازمة.وأفاد متحدث صحة مكة، بأن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير تابع حالة المصاب واطمئن على حالته الصحية، وشدد مع فريق الأمن والسلامة بالمبنى على التأكد من عدم وجود أي خلال فني في البوابات الذكية لمبنى الشؤون الصحية، حفاظاً على سلامة الموظفين والموظفات والمراجعين، وأن الحادث كان قضاء وقدر نتيجة سقوط الموظف، متمنياً له السلامة والشفاء العاجل.من جانبه، أكد الموظف فيصل محمد القوبع أن ساقه سليمة ولم تتعرض للكسر، وأنه تلقى العلاج اللازم بالمستشفى، مطمئنناً الجميع بأنه بخير وصحة جيدة وقد غادر المستشفى بعد ساعات من تلقي العلاج.