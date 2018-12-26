أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو اليوم (الأربعاء) إنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي كان أعلن في أواخر نوفمبر في مناطق حدودية عدة من البلد نتيجة مواجهة بحرية مع روسيا قبالة شواطئ جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة بشكل أحادي.وقال بوروشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين عبر التلفزيون "ينتهي العمل بقانون الطوارىء اليوم عند الساعة 14:00 (12:00 ت.غ).وبعد مواجهة بحرية بين البلدين في البحر الأسود في نوفمبر الماضي، اتهم بوروشنكو روسيا بتعزيز قواتها بشكل كبير على الحدود بين البلدين، وتخوف من نشوب «حرب شاملة».وإثر هذه المواجهة أعلنت أوكرانيا قانون الطوارئ لمدة 30 يوما.واعتبرت هذه المواجهة الأخطر بين البلدين منذ قيام روسيا عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع الدامي في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين أوكرانيين موالين لروسيا.ومطلع ديسمبر الحالي ظهرت مؤشرات تهدئة، وأعلنت كييف أن موسكو سمحت جزئيا بالدخول إلى بحر آزوف.وينتهي سريان قانون الطوارئ أصلا اليوم، غير أن السلطات تبنت موقفا ملتبسا بشأن نيتها تمديد هذا الإجراء المثير للجدل الذي يجوز بموجبه تعبئة المواطنين والتحكّم بوسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامة.