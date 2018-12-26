أعلنت أرامكو السعودية اليوم (الأربعاء) تأسيس شركة أرامكو السعودية للتجزئة، كشركة تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين، من وقود السيارات، مع تطوير أعمال مستدامة ومربحة تتكامل مع سلسلة القيمة الهيدروكربونية.وستقوم الشركة الجديدة بأعمال البيع بالتجزئة لأرامكو السعودية، وتعزيز العلامة التجارية لأرامكو السعودية، وابتكار خدمات مميزة وفريدة من نوعها في مجال بيع الوقود والأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود، كما ستتميز الشركة بمقدار كافٍ من المرونة في أداء أعمالها، ما سيمكنها من التكيف مع تطورات قطاع التجزئة.وتعليقاً على تأسيس هذه الشركة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية المهندس عبدالعزيز القديمي: «يُعد التكامل التام عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية الوسيلة الأنسب لاكتساب القيمة القصوى من مواردنا، ونحن مهتمون بتأسيس هذه الشركة التي تعزز التفاعل في نموذج أعمالنا، وتجعلنا شركاء أكثر فعالية فيما يتعلق بتلبية حاجات العملاء، وستتخذ الأعمال الرئيسة لشركة أرامكو السعودية للتجزئة نهجاً مرحلياً لتوسيع شبكتها من محطات بيع الوقود في المملكة».وأفاد بأن الشركة ستسعى إلى بناء ثقافة ترتكز على خدمة العميل وتلبية حاجاته في المقام الأول، وربطها بخدمات وأنواع وقود مميّزة، وتحقيق أهداف تفوق تطلعات العملاء، ما يضمن استمرارية أعمالها على المدى الطويل، وسيحظى المستهلكون في المملكة بالمميزات التي تحملها العلامة التجارية لأرامكو السعودية من جودة عالية وموثوقية وسلامة، ما يضمن تجربة ممتعة عند استخدامهم شبكات محطات الوقود التابعة، وسيرتقي ذلك بمعايير القطاع، ويسهم في تقديم تجربة أفضل للعملاء تضاف إلى برنامج «جودة الحياة» تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وأكد المهندس القديمي أن إعلان تأسيس شركة أرامكو السعودية للتجزئة يمثل بداية سلسلة من المبادرات في مسيرة هذه الشركة الجديدة لتصبح كياناً متكاملاً لتجارة التجزئة في أرامكو السعودية.