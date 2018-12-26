دشنت الهيئة السعودية للمهندسين في مقر الهيئة بالرياض اليوم (الأربعاء) خدمة طباعة شهادات الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين عن بعد.وأوضح أمين عام الهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود سعي الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية لتقديم خدماتها الإلكترونية باستخدام أحدث النظم المتطورة في مجال تقنية المعلومات لزيادة نطاق خدماتها والرفع من مستوى جودتها، إضافة إلى إنجاز واحدة من أعمال أعضاء الهيئة بكل يسر وسهولة.وأكد أن تدشين شهادات الاعتماد للمهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين والأخصائيات في المملكة وخارجها، هي خدمة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بطريقة سلسة ومرنة وفي وقت قصير، التي تمكن أي مهندس أو مهندسة أو فني أو أخصائي أو أخصائية من طباعة شهادة الاعتماد من أي مكان في العالم بطريقة آمنه وموثوقة دون الحاجة إلى القدوم إلى الهيئة أو فروعها.وبين المهندس الشمري أن هذه الخطوة إضافة مميزة للخدمات الإلكترونية المتطورة التي قدمتها الهيئة في فترة سابقة لعدد من الخدمات مثل خدمتي «اجتياز» و«أفكار وابتكار» وخدمة «توصيل الوثائق» وغيرها من الخدمات.