أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قراراً يقضي بزيادة نطاق خدمات التراخيص الموحدة لشركات الاتصالات الحاصلة عليه وهي (شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»)، لتتمكن هذه الشركات من تقديم جميع الخدمات التي ترخصها الهيئة تحت ترخيص واحد مثل (خدمات الاتصالات المتنقلة، خدمات الاتصالات الثابتة، خدمات إنترنت الأشياء، خدمات الذكاء الصناعي، خدمات التطبيقات الرقمية).وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، إن الهدف من إصدار التراخيص الموحدة وزيادة نطاق خدماتها هو تمكين شركات الاتصالات الحاصلة عليه من تقديم كافة الخدمات المدمجة، وتعزيز المنافسة، وتمكين المستخدم من الحصول على أفضل الخدمات بأفضل جودة وأفضل سعر، إضافة إلى تحفيز الشركات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد.وبهذه المناسبة، رفع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين لا محدود، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه، ووضع القطاع ضمن أولويات التنمية والتطوير من خلال الاستثمار والتحفيز في سوق الاتصالات بالمملكة.يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل من الإصلاحات التي تقدم لقطاع الاتصالات بالمملكة والشركات العاملة فيه، والتي تضمنت توقيع اتفاقيات التسوية المالية مع شركات الاتصالات الثلاث والجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) والتي ستساهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرة تلك الشركات على الاستثمار في شبكاتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.