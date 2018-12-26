طالب لاعب نادي الوحدة أسامة هوساوي جماهير «فرسان مكة» إلى عدم تصديق الشائعات، مؤكدا أنه سيتوقف في الشتوية لأسبابه الخاصة، ومنها إصابة في الركبة، مشيرا إلى أن الإصابة ستعيقه كثيرا عن الاستمرار، موضحا أنه سيأخذ الإذن من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ لأنه هو سبب رجوعه إلى الوحدة.وقال هوساوي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء) أنه اتفق منذ بداية الموسم مع الكابتن حاتم، وتحدث مع المدرب فابيو وكل الجهاز الإداري، عطفا على أن زملاءه اللاعبين يعلمون أنه سيتوقف في الشتوية.وحول انتقاله إلى نادي الاتحاد، أفاد بأنه فريق كبير وعريق، إلا أنه شدد على أنه لاعب محترف، وأن النظام لا يسمح بالتفاوض مع اللاعب قبل دخول فترة الستة أشهر دون إذن ناديه حتى لا يتسبب بضرر على اللاعب والنادي.أما عن غيابه في الأسبوع الأول، فقد برره هوساوي بسبب الاختبارات، مشيرا إلى أن يوم مواجهة فريقه مع الاتفاق صادف وجود اختبار فعمد إلى تأجيله وتوجه إلى المبارة، وأضاف أنه في الأسبوع الحالي لديه ظرف عائلي ضروري يستوجب وجوده، مشيرا إلى أنه اجتمع مع الكابتن ميدو وتحدث مع الكابتن حاتم وتفهما الموضوع، وأن جميع ما حصل تم بتنسيق مع الإدارة.وقال في تغريداته: «لا أنسى أبدا بداياتي في نادي الوحدة ودعم الجماهير الوحداوية للاعبين بوقفة صادقة وبتعاون من الجميع، نتمنى أن يعود الوحدة لتقديم المستويات والنتائج الممتازة».