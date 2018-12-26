برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكر مة الأمير خالد الفيصل، أطلق مساء أمس (الثلاثاء)، الثامن عشر من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1440، محافظ الجموم عمران الزهراني، مهرجان عسفان السياحي الثاني، بحضور عدد من منسوبي الدوائر الحكومية والأهلية بالإضافة إلى أكثر من 4000 من الأهالي والزوار الذين امتلأت بهم قاعات المسرح الرئيسي للاحتفالات.



وتضمنت فعاليات المهرجان كلمة المشرف العام للجنة العليا للمهرجان ورئيس بلدية عسفان المهندس عمر العصيمي، التي رحب فيها بمحافظ الجموم ووكيل أمانة العاصمة المقدسة ومسؤولي الجهات الحكومية والأهلية وجميع الحضور. وأضاف لمهرجان عسفان قصص نـجـاح دونتها أنامل الخير، وسطر أبدعها رجال التاريخ والمستقبل، وها هي عسفان تستكمل هذا المساء نـجاحاتها في المهرجان الثاني، قصص لها تاريخ مجيد بدأت وها هي اليوم تستمر ولن تتوقف بعون الله، وختامًا لا نملك لكم أيها الحاضرون إلا حمل كلمات الشكر والثناء لاستجابتكم دعوتنا وحضوركم ليلتنا فأهلا وسهلا بالجميع.



ثم تواصلت الفعاليات بكلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي الدكتور عايش البشري، والذي أوضح من خلالها أن عسفان بلدة تاريخية ذاع صيتها وعلت مكانتها بين البلدان، الواقعة بين مكة والمدينة، وهي ممر الأنبياء فالنبي صالح وهود وإبراهيم عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، مروا بها وفيها شرعت صلاة الخوف، وشكّلت في الماضي والحاضر حضورًا متميزًا بين البلدان بما وفرته من خدمات. وهاهي اليوم عسفان تحظى بالاهتمام في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة متواصلة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومن نائبه الأمير عبدالله بن بندر. وتواصلت الفعاليات بقصيدة شعرية ثم عرض مرئي وإعلان الفائزين والفائز في المسابقة الشعرية، عن ولي العهد والحضور المشرف للمملكة في قمة العشرين وفاز بها الشاعر محمد دخيل القثامي. وجائزتها خمسون ألف ريال، مسابقة شاعر الكسرة وفاز بها الشاعر عبدالله وصل السهلي وجائزتها عشرة آلاف ريال، ومسابقة شاعر المجالسي وفاز بها الشاعر مقبل مساعد مستور المعبدي، وجائزتها عشرة آلاف ريال.



الحضور أبدوا سعادتهم بما شاهدوا في حفل الافتتاح من فعاليات، ويعد مهرجان عسفان حدثًا مميزًا في المنطقة الغربية؛، لاهتمامه المباشر بجميع الفئات العمرية من جميع مناطق المملكة، ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية منوعة، وتبدأ فعالياته يومياً من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة ليلاً وسيستمر حتى 1440/4/30.