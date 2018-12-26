نفذت كلية العلوم والآداب (شطر الطالبات) بمحايل عسير (فرع جامعة الملك خالد بتهامة)، عدد من البرامج المكثفة في اللغات الأجنبية، منها برامج في اللغة الإنجليزية، وبرنامج في اللغة الفرنسية لطالبات المجمع الأكاديمي بمختلف تخصصاتهم العلمية والأدبية.



وقُدم البرنامج من قبل عضو هيئة التدريس كريمة سلام، وقد حدد بمدة زمنية شملت النصف الأخير من الفصل الدراسي الأول، ويستمر البرنامج خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي. وأوضح عميد الكلية الدكتور إبراهيم بن علي آل قايد، أن البرنامج يأتي ضمن خطة النشاط الطلابي بالكلية، في ما أبانت مساعدة عميد الكلية لشطر الطالبات الدكتورة رحمة أحمد آل أحمد، أن البرنامج حظي بإقبال وتفاعل كبيرين من الطالبات.



وقد اعتمد البرنامج في آلية التدريب على إكساب الطالبات مبادئ اللغة الفرنسية من محادثة و قراءة وكتابة، واستفاد من البرنامج خلال الفصل الأول أكثر من 25 طالبة.