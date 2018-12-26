يشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان الدولي 2019م بمخيم يشمل فروع الوزارة في مقر الفعاليات المصاحبة للرالي في متنزه «المغواة» بمدينة حائل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد أن المخيم يشمل فروع الوزارة ممثلة في الضمان، والعمل، والحماية، والتأهيل الشامل والتنمية الاجتماعية وللجمعيات الخيرية، ولجان التنمية، والمراكز الاجتماعية والقطاعات الخاصة في المنطقة، إضافة إلى الفعاليات الجديدة التي تأتي مواكبة لقيم الرالي وأهدافه، مشيراً إلى أن الفعاليات ستقام في موقعين أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء بشكل يومي من بعد صلاة العصر حتى الساعة 11 مساء.

وأشار العياد إلى أن المشاركة تأتي في سياق أهمية مواكبة القطاع الاجتماعي لمثل هذه المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية، وتمثل إقامة مخيم ومسرح سيتم من خلاله تنفيذ برامج مؤثرة منها الأمن السبراني والأمن الفكري ومارثون القراءة بالشراكة مع جامعة حائل، والطفل الرقمي ومسرح الطفل وبرامج للأسر وكبار السن وحماية الطفل من الإيذاء من التقنية الحديثة بالشراكة مع إدارة التعليم، ومعرض مكافحة المخدرات التوعوي بالشراكة مع وزارة الصحة بتوعية الأسرة صحيا، والشراكة مع إدارة التعليم للطلاب الموهوبين، وعرض تجارب ناجحة للاسر المنتجة والاستدامة المالية وتفعيل مبادرة جمعية أجا الخيرية «منصة تحول» التي تهدف لنقل الخبرات والتعرف على التحديات وبناء المبادرات لتحقيق أهداف الجمعية 2020م والبرامج الانشاديه والترفيهيه.

وكشف العياد أن المشاركة تمثل تقديم برامج ذات قيمة نوعية وتشمل كافة شرائح المجتمع المحلي وتهدف إلى تعزيز الفعاليات وتطويرها مقارنة بما تم تقديمه في المشاركات السابقة من أجل جذب أكبر شريحة من أبناء وزوار المنطقة للمخيم الرجالي والمخيم الآخر النسائي.

ورفع العياد شكره إلى أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد ومساعد رئيس هيئة التطوير الأمير عبدالله بن خالد، لمتابعتهم المستمرة لسير الترتيبات الخاصة بالفعاليات وتذليلهم لجميع العقبات، مقدما شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي على دعمه لقطاع الفرع وبرامجه وفعالياته والی مسؤولي التنظيم والإشراف في رالي حائل الدولي علی متابعتهم لكل ما يعزز من أهداف المجتمع.