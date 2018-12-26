وقف أمين الطائف المهندس محمد آل هميل ميدانياً على عدد من الملاحظات والمشاريع والخدمات في مواقع مختلفة من الطائف، وذلك في جولة تفقدية شملت عبارة تصريف مياه الأمطار والسيول بالحوية ومثملة، والمعدات المشوهة للمظهر العام بالسيل الصغير، ووقف على حاجات حي الوكره بشمال الطائف واستمع للأهالي.ورافقه خلال الجولة وكيل المشاريع المهندس عمر الروقي، ووكيل الخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي وعدد من المختصين بالأمانة.وأكد أمين الطائف على البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية ضرورة المتابعة لكافة المشاريع والأعمال والحاجات لدعم تقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار وفق أعلى المعايير البلدية، ودراسة حاجات الأحياء من الخدمات للموازنة بين الخدمات ومتطلبات الحي، ووجه الشركات العاملة في المجالات المتعلقة بالخدمات البلدية بسرعة التجاوب مع الملاحظات ومعالجتها.ووقف آل هميل على أعمال إزالة المعدات الثقيلة التي استغلت مساحات من الأراضي الفضاء خلف مقر بلدية السيل الصغير مسببة بذلك تشويهاً للمظهر العام واستغلال للأراضي الفضاء دون وجه حق.