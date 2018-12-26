‫زار صباح اليوم (الأربعاء) إدارة نادي الباطن ممثلة برئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي و نائبه مبارك الظفيري وأمين عام النادي عوض الهزيمي ومدير إدارة الإستثمار محمد العفاسي وعضو مجلس إدارة النادي عبدالله الوباري جامعة حفر الباطن وكان في إستقبالهم مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد القحطاني وتخلل خلال الزيارة سبل التعاون لتفعيل علاقة الشراكة بين الجانبين في مجالات تعليمية ورياضية واستثمارية متنوعة.‬‫وفي نهاية الزيارة قدم رئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي درع تكريمي للدكتور محمد القحطاني مقدماً له الشكر على حسن الإستقبال‬