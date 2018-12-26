وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 860 كرتوناً من التمور تزن 6880 كيلوغراماً في مخيم التضامن بمحافظة مأرب يستفيد منها 5160 مستفيدا، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ ثلاثة آلاف طن تمور.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 30 طناً من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق «السادة الشرافية» و«الساده الطلامسة» و«السادة المغتربين» بمديرية حيران في محافظة حجة، يستفيد منها 2400 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروع.