التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم (الأربعاء)، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف.واستعرض الربيعة أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه لمختلف دول وشعوب العالم المنكوبة وبالأخص العراق.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في المدن العراقية المتضررة ومستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في العراق.وأشاد السفير العراقي بالمستوى المهني المميز للمركز ودوره الإنساني المهم في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.