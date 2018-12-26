اخُتتم الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة لأعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، الذي عقد على مدى يومين في القاهرة.ورأس الجانب السعودي خلال الاجتماع مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار المهندس جابر بن منور المشعل، فيما رأس الجانب المصري القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة أماني الوصال، وذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ومجالس الغرف التجارية بين الجانبين.وتم خلال الاجتماعات متابعة التوصيات الصادرة من محضر اللجنة السادسة عشرة للجنة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في شتى المجالات، التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.