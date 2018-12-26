عقد المجلس البلدي بمحافظه أضم جلسته الطارئة الـ44، تم خلالها مناقشة عدة مواضيع و التي كان أبرزها اعتماد عدة طرق في المحافظة والمراكز التابعة لها بحضور رئيس بلدية محافظة أضم سليمان الذيبي وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة.وتم استعراض رؤية المملكة 2030 وأهمية العمل على تحقيق أهدافها وتقديم الخدمات للمواطنين تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة.وأكد رئيس بلدية محافظة أضم سليمان الذيبي لـ"عكاظ" أن المجلس البلدي شريك في تطوير المحافظة وتقديم الأفضل للمواطنين، فيما أضاف رئيس المجلس البلدي في المحافظة مصطفى العمري أن المجلس البلدي قام بجولات وزيارات لجميع المراكز التابعة للمحافظة والقرى التابعة لها للوقوف على احتياجات المواطنين.وأفاد عضو المجلس البلدي رده المالكي بأن المجلس يقوم بجهود كبيرة وملموسة وأن المجلس يستقبل المواطنين ويستمع لاقتراحاتهم.