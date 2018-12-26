خصصت المديرية العامة للسجون ضمن مشاركة جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، ركنًا خاصًا بالمهارات الفنية والأعمال المهنية، التي اكتسبها النزلاء والنزيلات خلال تنفيذ محكومياتهم عبر البرامج الإصلاحية والتأهيلية، التي تم تقديمها لهم ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى جعل بيئة السجن مثالية، تتكفل بإعادة النزيل لمجتمعة بعد إطلاق سراحه صالحًا نافعًا منتجاً.واستوقفت عروض المنتجات المختلفة زوار الجناح، وأظهرت لهم قدرة النزلاء على القيام بأعمال مختلفة وفق ما يناسب قدراتهم، وشملت المنتجات مشغولات يدوية ومجسمات ولوحات فنية، إلى جانب التعريف بالبرامج الاستثمارية المتنوعة الناتجة عن الشراكات الاستثمارية بين المديرية العامة للسجون والقطاعين الحكومي والخاص، والتي تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والفكرية والإنتاجية لنزلاء ونزيلات السجون.