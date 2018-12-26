حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نمواً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، من بداية العام الحالي وحتى شهر نوفمبر 2018 عبر مناولته (29) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 5.86%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ (موانئ).كما حقق الميناء نمواً في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة من بداية العام الحالي، وحتى شهر نوفمبر 2018 عبر مناولته (15.29) مليون حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.28%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يعتبر الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يُعد مركزًا مميّزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.