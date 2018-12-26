افتتح بالقاهرة أمس (الثلاثاء) مؤتمر الشرق الاوسط الخامس للاستراتيجيات الإعلامية والعلاقات العامة، والذي يرعاه مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر)، وينظمه المركز الخليجي للاستراتيجيات الاعلامية والعلاقات العامة (جي سي ميست)، بالاعلان عن الفائزين بجوائز (كارنتر) للاعلام الخليجي والعربي لعام 2019.

واعلن الدكتور طارق ال شيخان، رئيس (كارنتر) ورئيس الجمعية العربية للصحافة والاعلام (آرابرس)، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر عن أسماء الفائزين، حيث فاز بجائزة (كارنتر) للاستراتيجية الاعلامية العربية لعام 2018 الهيئة الوطنية للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، لأفضل استراتيجية اعلامية سوقت التراث والتاريخ العربي القديم والحديث للمجتمعات الغير عربية، فيما فاز الصحافي والاعلامي العماني أحمد الزدجالي بجائزة الشخصية الاعلامية الخليجية لعام 2019، لتسخيره جهوده للارتقاء بالصحافة والاعلام الخليجي المعبر عن الهوية العربية للمجتمع الخليجي. أما جائزة (كارنتر) للشخصية الاعلامية العربية لعام 2019 فقد فازت بها جريدة الاهرام المصرية، كأقدم مؤسسة صحافية واعلامية دافعت عن الامن والوحدة العربية وعن الهوية والثقافة العربية. وقد تم تسليم الجوائز من قبل ايضا رئيس وكالة انباء الشرق الاوسط علي حسن.

واستعرض رئيس وكالة انباء الشرق الاوسط علي حسن في جلسته واقع وحال الصحافة والاعلام العربي قبل وبعد دخول عصر الإعلام الإلكتروني. وبدأت الجلسة الأولى بنقاش حول استراتيجيات الرسالة الاعلامية للمؤسسة والعراقيل التي تواجه نجاحها، فيما ركزت الجلسة الثانية على العلاقات العامة واستراتيجيتها الإعلامية.