ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم قرية أتشي تريتسا في جزيرة صقلية الإيطالية، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع في جنوب شرقي أتشي تريتسا وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. فيما أغلقت السلطات الإيطالية اليوم مطار «كاتانيا» على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، بسبب ثوران بركان جبل إتنا.في الوقت نفسه أفاد المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا، أن نحو 130 هزة أرضية ضربت البركان منذ الساعة 8 تقريباً بتوقيت غرينتش أمس (الاثنين)، مشيراً إلى أن أشد الهزات بلغت قوتها 4 درجات في الساعة الواحدة ظهراً. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في المنطقة، في حين لم تؤثر الحمم والرماد الذي ينفثه البركان على المناطق القريبة منه. ويُعد جبل إتنا، أو جبل النار، الذي يقع على الساحل الشرقي من صقلية، من أكبر البراكين النشطة في أوروبا، إذ يرتفع بنحو 3326 متراً، وأنشطها في العالم.