يطل مجلس الوزراء كل ثلاثاء، ويترقب السعوديون القرارات الجديدة التي تصدر عنه، إلا أن المجلس لا يُعقد في حالات استثنائية جرت عليها العادة منذ سنوات، إذ لا تنعقد جلسة المجلس في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وكذلك بعد إجازة عيد الأضحى، ولم يشهد أمس (الثلاثاء) انعقاد جلسة المجلس.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أقرّ الأسبوع الماضي الميزانية العامة للدولة، التي تُعد الأكبر في تاريخ المملكة.