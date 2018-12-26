أكد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة على المستويات كافة، التي امتازت خلال عقود من الزمن بالدفء التام والتفاهم المشترك والتوافق في المواقف السياسية والأمنية ووحدة المصير المشترك.وقال مدبولي خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق له أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات بين المملكة ومصر تمتاز بالقوة والثبات، ونسعى إلى تعميقها خلال الفترة القادمة، مضيفا «هناك تعاون وثيق بين البلدين في عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية التي تقوم بها مصر»، موضحاً أن مصر تعمل خلال الفترة الحالية على خلق مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال عدد من القوانين، وتشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثماراتهم بعدد من المشاريع القومية الكبرى، وتذليل أي عقبات في سبيل ذلك.