بحث وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي الموضوعات المتعلقة بخدمات النقل الجوي للحجاج والمعتمرين. واتفق الطرفان على وضع خطة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030، باستقبال 30 مليون معتمر. وأكد الدكتور بنتن أن وضع الإستراتيجيات بالشراكة مع الطيران المدني من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وأن الشراكة التكاملية تضمن انسيابية النقل الجوي للحجاج والمعتمرين سواء في الوصول أو المغادرة. وأشار إلى أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع النقل الجوي في منظومة خدمات الحج والعمرة لمواكبة الأعداد المتزايدة.من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على تشجيع ودعم الناقلات الجوية الوطنية عبر العديد من البرامج لزيادة السعة المقعدية عبر دعم الناقلات الجوية.