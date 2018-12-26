توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة وتصحب برياح نشطة اليوم (الأربعاء) على مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض وكذلك على حفر الباطن والقيصومة، بينما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شرق المملكة.وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط و الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.. وأكدت أن مكة المكرمة تسجل 31 درجة مئوية، والمدينة المنورة 28، الرياض 22، وتبوك والدمام والأحساء 20، والطائف 28، وجدة 31، أبها وبريدة 23.